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Агент Гюнтера рассказал, что его клиент летом приедет в Россию

Дата публикации: 13-04-2023

Эрсин Акан, представляющий интересы Корая Гюнтера, сообщил, что ближайшим летом его клиент может перебраться в Россию.

«Действительно, летом Корай будет в России», - цитирует заявление агента издание «РБ Спорт».

Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему защитнику со стороны «Локомотива» и «Спартака».

Правами на Гюнтера владеет «Верона». В зимнее трансферное окно немец отправился в аренду в «Сампдорию» сроком на полгода. В текущем сезоне на счету центрдефа 17 встреч (1 забитый мяч, 1 результативная передача).

С «Вероной» Гюнтер связан трудовыми отношениями до середины 2025 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 4,5 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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