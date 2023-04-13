Камада покинет «Айнтрахт» в летнее трансферное окно

Дата публикации: 13-04-2023

По окончании сезона Даичи Камада уйдет из «Айнтрахта». Об этом сообщили в пресс-службе команды из Франкфурта. Стороны не договорились по продлению соглашения, срок действия которого был ограничен летом 2023 года. Таким образом, японец покинет команду в ранге свободного агента.



«Айнтрахт» выкупил права на атакующего полузащитника у клуба «Саган Тосу» в 2017 году. Сумма трансфера составила 1,6 млн евро.



В текущей кампании на счету 26-летнего японца 38 встреч за «орлов», в которых он отметился 13 забитыми мячами и 6 результативными передачами. «Transfermarkt» оценивает игрока в 30 000 000 евро.



За сборную Я понии Камада провел 28 матчей (6 голов). Его дебют в национальной команде состоялся в 2019 году.