«Ньюкасл» готов сделать предложение топ-форварду из Серии А

Дата публикации: 13-04-2023

По завершении сезона 2022/2023 Душан Влахович может покинуть «Ювентус».



Ресурс «Fichajes» утверждает, что к сербу проявляет интерес «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки», получившие после смены собственников внушительный трансферный бюджет, намерены предпринять попытку выкупить права на нападающего.



Ранее СМИ писали, что Влаховичем также интересуются «Бавария» и «Реал».



«Бьянконери» подписали серба в январе прошлого года, заплатив за него 81,6 млн евро. Форвард заключил с туринской командой соглашение до июня 2026 года. В нынешнем сезоне в активе 23-летнего игрока 31 появление на поле в составе «Ювентуса» (11 забитых мячей, 4 ассиста).



Рыночный ценник на Влаховича равняется 75 млн евро (Transfermarkt.de).