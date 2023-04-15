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«Барселона» уже договорилась с Месси – так полагают в Ла Лиге

Дата публикации: 15-04-2023

Журналист Жерар Ромеро утверждает, что в Ла Лиге уверены в возвращении Месси в «Барселону» и в наличии договоренности между каталонцами и форвардом о контракте. Маркетинговая служба «сине-гранатовых» якобы уже начала подготовку к возвращению звездного аргентинца.

«Барса» в последние дни марта направила Лиге экономический план, связанный с подписанием Месси. В организации к нему отнеслись скептически, но позднее клуб представил другой вариант. Жоан Лапорта, являющийся президентом каталонцев, начал поиски спонсоров, которые позволят осуществить переход Лео.

Летом аргентинец может стать свободным агентом, поскольку его соглашение с «ПСЖ» действует до конца сезона. Новый контракт стороны пока не согласовали.

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