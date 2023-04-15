Спортивный директор «Интера» встречался с агентом Де Дзерби

Дата публикации: 15-04-2023

Издание «La Gazzetta dello Sport» информирует, что у Пьеро Аузилио, являющегося спортивным директором «Интера», состоялась встреча с Эдуардо Црняром, работающим с Роберто де Дзерби.



Источник отмечает, что переговоры могут быть связаны с увольнением Симоне Индзаги, возглавляющего миланскую команду. Своего поста специалист может лишиться в ближайшее время. При этом именно де Дзерби считается основным кандидатом на замену Индзаги.



В текущем сезоне «Интер» после 29 туров находится на 5-ой строчке в Серии А. В активе «нерадзурри» 51 набранное очко, а отставание от лидирующего «Наполи» составляет 23 очка. «Интер» продолжает борьбу в ЛЧ. В первой игре четвертьфинала клуб одержал победу над «Бенфикой» со счетом 2:0.