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Защитник «Спартака» Рыбус может вернуться в Польшу

Дата публикации: 15-04-2023

Мариуш Пекарски, работающий с Мацеем Рыбусом, не исключил, что карьера его клиента может продолжиться в Польше. В настоящий момент защитник выступает за «Спартак».

«Мацей не выходит на поле, потому необходимо что-то менять. Сейчас мы не имеем предложений от других клубов, но нельзя исключать вариант с возвращением в Польшу», - сообщил Пекарски в интервью «Lowiczanin».

«Красно-белые» подписали Рыбуса перед началом сезона. В составе «Спартака» польский защитник провел 11 встреч (1 забитый мяч, 1 голевая передача).

Соглашение Рыбуса с «народной командой» истекает летом 2024 года. Transfermarkt.de оценивает 33-летнего поляка в 500 тысяч евро.

В России Рыбус также защищал цвета «Ахмата» и «Локомотива».

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