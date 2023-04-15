Защитник «Спартака» Рыбус может вернуться в Польшу

Дата публикации: 15-04-2023

Мариуш Пекарски, работающий с Мацеем Рыбусом, не исключил, что карьера его клиента может продолжиться в Польше. В настоящий момент защитник выступает за «Спартак».



«Мацей не выходит на поле, потому необходимо что-то менять. Сейчас мы не имеем предложений от других клубов, но нельзя исключать вариант с возвращением в Польшу», - сообщил Пекарски в интервью «Lowiczanin».



«Красно-белые» подписали Рыбуса перед началом сезона. В составе «Спартака» польский защитник провел 11 встреч (1 забитый мяч, 1 голевая передача).



Соглашение Рыбуса с «народной командой» истекает летом 2024 года. Transfermarkt.de оценивает 33-летнего поляка в 500 тысяч евро.



В России Рыбус также защищал цвета «Ахмата» и «Локомотива».