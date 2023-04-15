Сломавший в декабре ногу Нойер начал тренироваться с мячом

Дата публикации: 15-04-2023

Мануэль Нойер вернулся к тренировкам с мячом. Информацией поделился Томас Тухель, возглавляющий «Баварию».



Напомним, вратарь мюнхенцев получил тяжелую травму 10-го декабря. В отпуске футболист во время катания на лыжах сломал ногу и отправился в лазарет до завершения текущего сезона.



«Приятно видеть Ману в центре реабилитации. Его состояние улучшается с каждым днем. Вчера недалеко от офиса я услышал шум. Оказалось, что Нойер приступил к выполнению упражнений с мячом», - публикует заявление Тухеля ресурс «Bild».



Контракт голкипера с «красными» действует до лета 2024 года.



После травмы Нойера «Бавария» в срочном порядке заключила соглашение с Яном Зоммером, ранее выступавшим за «Боруссию» из Менхенгладбаха.