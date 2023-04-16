«Экс-тренер «Локо» Гисдоль может заменить Шварца в «Герте»

Дата публикации: 16-04-2023

«Bild» информирует, что руководство «Герты» может назначить Маркуса Гисдоля тренером команды в случае увольнения Сандро Шварца. Отставка экс-наставника «Динамо» с учетом результатов берлинского клуба в этом сезоне вполне возможна.



Последним местом работы Гисдоля был «Локомотив», которым он руководил до февраля 2022 года.



Среди других кандидатов, рассматриваемых «Гертой», значатся Оливер Рейсс, работающий с командой U19, и Анте Чович, возглавляющий вторую команду берлинцев.



Для «Герты» текущий сезон пока получается провальным. Берлинцы после 28 сыгранных матчей находятся на последней строчке в Бундеслиге. Шварц возглавляет команду с лета прошлого года.



Появилась информация, что специалист уехал с базы клуба во время тренировки.