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«Экс-тренер «Локо» Гисдоль может заменить Шварца в «Герте»

Дата публикации: 16-04-2023

«Bild» информирует, что руководство «Герты» может назначить Маркуса Гисдоля тренером команды в случае увольнения Сандро Шварца. Отставка экс-наставника «Динамо» с учетом результатов берлинского клуба в этом сезоне вполне возможна.

Последним местом работы Гисдоля был «Локомотив», которым он руководил до февраля 2022 года.

Среди других кандидатов, рассматриваемых «Гертой», значатся Оливер Рейсс, работающий с командой U19, и Анте Чович, возглавляющий вторую команду берлинцев.

Для «Герты» текущий сезон пока получается провальным. Берлинцы после 28 сыгранных матчей находятся на последней строчке в Бундеслиге. Шварц возглавляет команду с лета прошлого года.

Появилась информация, что специалист уехал с базы клуба во время тренировки.

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