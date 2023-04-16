«Челси» сделает Маунту последнее предложение о продлении контракта

Дата публикации: 16-04-2023

«Челси» предложит Мэйсону Маунту пролонгировать сотрудничество в последний раз. Если хавбека не устроят условия клуба, то «аристократы» выставят его на трансфер ближайшим летом. Информацией поделился ресурс «ESPN».



Маунт, являющийся игроком английской сборной и основы лондонцев, надеется на увеличение зарплаты. В качестве ориентира полузащитник рассматривает сумму, которую получает Рис Джеймс (0,28 млн евро еженедельно).



В сезоне 2022/2023 в активе 24-летнего футболиста 34 игры за «синих» (3 забитых мяча, 6 голевых пасов). Действующее соглашение Маунта с «аристократами» истекает в 2024 году.



За развитием ситуации следят «Ливерпуль», «МЮ» и «Ман Сити». Клубы готовы побороться за хавбека, если тот не продлит контракт с «Челси».