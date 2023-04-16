13:54 ()
Свернуть список

«Манчестер Юнайтед» лишился двух основных центральных защитников

Дата публикации: 16-04-2023

В ближайших встречах «Ман Юнайтед» не сможет рассчитывать на Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса. Оба защитника получили повреждения в игре Лиги Европы против «Севильи». Футболисты не смогли продолжить матч и были заменены.

Информация о характере травм появилась на сайте «красных дьяволов».

Сообщается, что Варан будет находиться в лазарете несколько недель.

Травма Мартинеса серьезнее. У него диагностировали перелом плюсневой кости стопы. Вернуться на поле аргентинец сможет лишь в следующем сезоне.

Мартинеса и Варана тренер «МЮ» рассматривает в качестве основных защитников. В активе француза в текущем сезоне 30 встреч за «манкунианцев». Аргентинец провел 45 игр за клуб из Манчестера.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close