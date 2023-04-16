«Манчестер Юнайтед» лишился двух основных центральных защитников

Дата публикации: 16-04-2023

В ближайших встречах «Ман Юнайтед» не сможет рассчитывать на Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса. Оба защитника получили повреждения в игре Лиги Европы против «Севильи». Футболисты не смогли продолжить матч и были заменены.



Информация о характере травм появилась на сайте «красных дьяволов».



Сообщается, что Варан будет находиться в лазарете несколько недель.



Травма Мартинеса серьезнее. У него диагностировали перелом плюсневой кости стопы. Вернуться на поле аргентинец сможет лишь в следующем сезоне.



Мартинеса и Варана тренер «МЮ» рассматривает в качестве основных защитников. В активе француза в текущем сезоне 30 встреч за «манкунианцев». Аргентинец провел 45 игр за клуб из Манчестера.