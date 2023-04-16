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«Бавария» сделает предложение по Кейну, «Тоттенхэм» не хочет продавать его «Ман Сити»

Дата публикации: 16-04-2023

По данным «The Independent», «Бавария» сохраняет интерес к Гарри Кейну. По окончании сезона мюнхенцы собираются сделать предложение «Тоттенхэму», владеющему правами на форварда.

Контракт Кейна со «шпорами» действует до середины 2024 года. Стороны пока не договорились о его продлении. В «Баварии» хотят воспользоваться этим и попытаться подписать нападающего в летнее межсезонье.

Другим претендентом на Кейна является «Манчестер Сити». Однако «шпоры» не хотят отпускать своего бомбардира в другой клуб АПЛ.

Для нападающего вариант с «Баварией» может быть интересен возможностью побороться за титулы. В «Тоттенхэме» он может стать рекордсменом по числу голов в АПЛ, что может убедить его остаться в лондонском клубе.

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