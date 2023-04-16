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«Челси» выбирает между четырьмя вратарями

Дата публикации: 16-04-2023

«Челси» намерен усилить вратарскую позицию, пишет ресурс «Evening Standard».

«Аристократы» не считают, что игровые качества Кепы Аррисабалаги и Эдуарда Менди отвечают амбициям клуба. С сенегальским стражем ворот англичане уже приостановили переговоры по продлению контракта.

«Челси» интересуется Дэвидом Райя, выступающим за «Брентфорд», Андре Онаной, защищающим цвета «Интера», и Грегором Кобелем, представляющим дортмундскую «Боруссию». Помимо этого, лондонцы прорабатывают вариант с трансфером Григория Мамардашвили из «Валенсии».

В последних играх ворота «Челси» защищал Аррисабалага. В текущем сезоне в активе испанского голкипера 32 встречи за «аристократов». Менди провел за лондонскую команду 11 матчей.

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