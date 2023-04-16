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Звезда «Ливерпуля» может оказаться в «Реале»

Дата публикации: 16-04-2023

«Реал» намерен подписать топового правого защитника. Ранее информация о возможном переходе игрока «Ливерпуля» в мадридский клуб появилась в издании «Marca». Речь шла о Рисе Джеймсе. Однако у «сливочных» есть и другие варианты.

Экрем Конур сообщает, что если заполучить Джеймса не удастся, то клуб попробует договориться о переходе Жереми Фримпонга, защищающего цвета «Байера», или другого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

Контракт «Байера» с Фримпонгом действует до середины 2025 года. Рыночный ценник на 22-летнего голландца равняется 35 000 0000 евро («Transfermarkt»).

Александер-Арнольд связан трудовыми отношениями с «Ливерпулем» до лета 2025 года. Transfermarkt.de оценивает его в 65 млн евро.

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