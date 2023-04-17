«Marca»: Кроос продлит контракт с «Реалом» до 2024 года

Дата публикации: 17-04-2023

Тони Кроос останется в «Реале». Новый контракт полузащитника со «сливочными» будет рассчитан до июня 2024 года. Об этом стало известно изданию «Marca».



В 2022 году мадридцы уже предлагали игроку пролонгировать соглашение до 2024 года. Однако немец ответил отказом, поскольку не понимал, сможет ли качественно отыграть еще 1 сезон. Полузащитник намеревался закончить с футболом после ухода из «Реала», цвета которого он защищает с 2014 года. Теперь же стороны близки к тому, чтобы продлить сотрудничество до середины 2024 года.



В текущем сезоне на счету 33-летнего Тони 2 забитых мяча и 5 голевых передач в 40 играх. Всего в активе Крооса 405 встреч за мадридскую команду.