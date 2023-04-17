В «Челси» уверены, что Нагельсман – идеальный кандидат на роль тренера

Дата публикации: 17-04-2023

«The Times» информирует, что руководители «Челси» определились с основным кандидатом на должность наставника команды. По мнению директората «синих», Юлиан Нагельсман идеально подходит на эту роль.



13-го апреля представители лондонцев провели первую личную встречу с немецким специалистом.



Интерес к Нагельсману также проявляют «Реал» и «Пари Сен-Жермен».



Пол Уинстэнли, являющийся спортивным директором «Челси», в последнее время составляет окончательные отчеты для руководства «аристократов» и проводит собеседования. В список кандидатов на пост тренера лондонцев входят 7 специалистов.



Ранее представители «Челси» обсуждали вопросы сотрудничества с Луисом Энрике, который специально для этого прилетал в Англию.