Иммобиле повредил позвоночник и сломал ребро в результате аварии

Дата публикации: 17-04-2023

На сайте «Лацио» появилась информация о состоянии Чиро Иммобиле. 16-го апреля форвард римлян попал в серьезную аварию с участием трамвая.



Сообщается, что у капитана диагностировали перелом 11-го ребра с правой стороны и травму позвоночника. Футболист находится в отделении неотложной медицины. За состоянием Иммобиле следит профессор Франческо Франчески.



Напдающий перешел в «Лацио» в 2016 году из «Торино». Сумма трансфера составила 9,45 млн евро. В нынешнем сезоне Иммобиле выходил на поле в футболке римской команды в 30 встречах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 5 ассистами.



Трудовой договор 33-летнего игрока с «орлами» действуют до конца июня 2026 года. Интернер-ресурс Transfermarkt.de оценивает Иммобиле в 18 000 000 евро.