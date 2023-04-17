Раскрыты детали контракта Гюндогана с «Барселоной»

Дата публикации: 17-04-2023

В «Twitter» Феррана Корреаса появились подробности возможного перехода Илкая Гюндогана в «Барселону». Журналист утверждает, что хавбек, соглашение которого с «Ман Сити» истекает ближайшим летом, пополнит состав каталонцев в ранге свободного агента.



Контракт Гюндогана с «сине-гранатовыми» будет рассчитано на 2 года с опцией пролонгации еще на 1 год. В «Барселоне» зарплата футболиста составит 12 млн евро за сезон до вычета налогов.



За «Сити» Гюндоган выступает с 2016 года. В английскую команду он перебрался из дортмундской «Боруссии» за 27 млн евро. В сезоне 2022/2023 на счету 32-летнего немца 40 встреч за «горожан», в оторых он стал автором 5 голов и 5 ассистов.



Рыночный ценник на Гюндогана равняется € 25 млн («Transfermarkt»).