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«Интер» включил Кессье в список интересов на ТО

Дата публикации: 17-04-2023

«Интер» заинтересован в услугах Франка Кессье, выступающего в «Барселоне». Об этом в своем Twitter-аккаунте написал Фабрицио Романо.

Инсайдер утверждает, что миланцы включили полузащитника в число трансферных целей на летнее межсезонье.

Состав «сине-гранатовых» ивуариец пополнил в 2022 году. Клубу он достался бесплатно, поскольку на тот момент его соглашение с «Миланом» истекло. Срок действия контракта Кессье с «Барселоной» ограничен летом 2026 года.

В текущем сезоне в активе 26-летнего хавбека 35 встреч за каталонцев (3 забитых мяча, 3 результативные передачи).

Согласно оценке «Transfermarkt», стоимость Кессье составляет 28 млн евро.

В Италии, помимо «Милана», ивуариец также выступал за «Аталанту».

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