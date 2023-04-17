«Интер» включил Кессье в список интересов на ТО

Дата публикации: 17-04-2023

«Интер» заинтересован в услугах Франка Кессье, выступающего в «Барселоне». Об этом в своем Twitter-аккаунте написал Фабрицио Романо.



Инсайдер утверждает, что миланцы включили полузащитника в число трансферных целей на летнее межсезонье.



Состав «сине-гранатовых» ивуариец пополнил в 2022 году. Клубу он достался бесплатно, поскольку на тот момент его соглашение с «Миланом» истекло. Срок действия контракта Кессье с «Барселоной» ограничен летом 2026 года.



В текущем сезоне в активе 26-летнего хавбека 35 встреч за каталонцев (3 забитых мяча, 3 результативные передачи).



Согласно оценке «Transfermarkt», стоимость Кессье составляет 28 млн евро.



В Италии, помимо «Милана», ивуариец также выступал за «Аталанту».