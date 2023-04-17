«Барселона» продала Тринкана в «Спортинг», клуб получит 50% от перепродажи

Дата публикации: 17-04-2023

«Спортинг» оформил полноценный трансфер Франсиску Тринкана. Ранее вингер был арендован португальской командой. Контрактом 23-летнего футболиста владела «Барселона». Информацией в своем «Твиттере» поделился Фабрицио Романо.



За переход Тринкана «львы» выложили 10 млн евро. «Барса» сможет рассчитывать на 50% от суммы последующей продажи игрока. Помимо этого, у каталонцев будет возможность обратного выкупа Франсишку за 20-25 млн евро.



«Блаугранас» приобрели португальца у «Браги» за 31 млн евро. «Спортинг» арендовал Тринкана перед началом сезона. За команду из Лиссабона он провел 44 встречи, в которых отличился 12 раз и отдал 3 голевые передачи.



Transfermarkt.de оценивает вингера в 15 000 000 евро.