Глейзеры считают, что смогут привлечь в «МЮ» инвестиции и остаться владельцами клуба

Дата публикации: 18-04-2023

По данным издания «ESPN», Глейзеры надеются привлечь дополнительные инвестиции в «Ман Юнайтед», что позволит им остаться владельцами команды. Более того, они рассчитывают, что за последующие 10 лет стоимость клуба вырастет вдвое. При таких раскладах продажа «красных дьяволов» может не состояться.



Осенью 2022 года Глейзеры сообщили, что проанализируют все альтернативные варианты, среди которых инвестиции в «МЮ», продажа или прочие сделки.



Купить «манкунианцев» хотели Джим Рэтклифф, владеющий компанией «INEOS», и шейх из Катара Джасим Аль Тани. В приобретении миноритарного пакета акций клуба были заинтересованы ряд инвестиционных фондов.



В сезоне 22/23 подопечные Эрика тен Хага находится на 3-ей строчке в АПЛ с 59 набранными очками.