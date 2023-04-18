Стало известно, где хочет играть Икарди

Дата публикации: 18-04-2023

Мауро Икарди пока не определился со своим будущим. Текущий сезон центрфорвард, права на которого принадлежат «ПСЖ», проводит в аренде в «Галатасарае». Соглашение аргентинца с парижской командой действует до лета 2024 года.



Ранее сообщалось, что Икарди не против остаться в Турции, где он показывает отменную игру.



Однако «Todofichajes» пишет, что нападающий хотел бы вернуться в Италию. Именно в Серии А Икарди демонстрировал свои лучшие качества, будучи игроком «Интера». Среди возможных претендентов на Мауро значатся «Наполи», «Рома», «Лацио» и «Милан».



В текущем сезоне на счету 30-летнего аргентинца 13 забитых мячей и 8 ассистов в 18 встречах за «Галатасарай».



Рыночный ценник на Икарди составляет 18 млн евро («Transfermarkt»).