Клинсманн может возглавить топ-клуб АПЛ

Дата публикации: 18-04-2023

«Goal», указывая в качестве источника информации ресурс «Kicker», пишет, что новым наставником «Тоттенхэма» может стать Юрген Клинсманн. Специалист значится в шорт-листе «шпор». В настоящий момент немец работает с южнокорейской сборной, которую он возглавил в феврале.



В бытность футболистом Клинсманн некоторое время защищал цвета «Тоттенхэма».



26-го марта «лилово-белые» остались без наставника после того, как своего поста лишился Антонио Конте. Временным тренером клуба был назначен Кристиан Стеллини. По окончании сезона руководство лондонцев намерено определиться с новым наставником.



В сезоне 2022/2023 «Тоттенхэм» после 31 тура располагается на пятом месте в Премьер-лиге, имея в своем активе 53 набранных очка.