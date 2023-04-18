«Интер» не намерен сохранять Лукаку в команде на следующий сезон

Дата публикации: 18-04-2023

«Интер» не заинтересован в продлении аренды Ромелу Лукаку. Миланцы уже ищут игрока в центр нападения. Информацией поделилось издание «La Gazzetta dello Sport».



По окончании сезона Лукаку вернется в «Челси». «Интер» не будет обращаться в лондонскую команду относительно нового арендного соглашения бельгийца.



В этом сезоне форвард не показывает своих лучших качеств. В его активе 24 встречи за «Интер» (7 забитых мячей, 2 голевых паса). Подобная результативность не устраивает руководство «нерадзурри», которое разочаровано игрой Лукаку. В клубе считают, что футболист не оправдывает средств, вложенных в него (порядка 20 000 000 евро, включая затраты на зарплату и аренду).



С «Челси» бельгиец связан контрактом до середины 2026 года.