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«РБ Лейпциг» выдвинул ультиматум Ольмо

Дата публикации: 18-04-2023

Дани Ольмо может покинуть «Лейпциг» по окончании сезона. Хавбеком интересуются сразу несколько европейских грандов, но он не спешит принимать решение по своему будущему. «Быки» хотят сохранить игрока и уже предложили ему новое соглашение, но тот пока не принял его.

«Bild» утверждает, что в «РБ Лейпциг» намерены поставить точку в вопросе сотрудничества с 24-летним Ольмо. «Красно-белые» ожидают от испанца ответа до завершения сезона. Если он не примет предложение по новому контракту, то клуб выставит его на трансфер, тем самым исключив вариант, при котором Ольмо покинет команду в 2024 году в статусе свободного агента.

В нынешней кампании полузащитник был задействован в 24 поединках (4 гола, 6 ассистов).

Ресуср Transfermarkt.de оценивает футболиста в 40 000 000 евро.

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