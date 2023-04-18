В «Атлетико» решили судьбу Витселя

Дата публикации: 18-04-2023

Аксель Витсель не уйдет из «Атлетико» ближайшим летом, сообщает ресурс «Todofichajes».



Руководство мадридцев решило оставить 34-летнего бельгийца в команде на сезон 2023/2024. Хавбек отработает действующее соглашение до конца и покинет команду в ранге свободного агента.



В «Атлетико» Витсель перебрался из дортмундской «Боруссии» в июле прошлого года. «Матрасникам» он достался бесплатно, поскольку на момент подписания контракта был свободным агентом.



По ходу текущего сезона бельгиец поучаствовал в 34 матчах во всех соревнованиях, в которых он отметился 1 результативной передачей. Также Витсель получил 3 предупреждения.



Рыночный ценник на 34-летнего опорника составляет 5 млн евро (источник - «Transfermarkt»).