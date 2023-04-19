Главному тренеру "ПСЖ" Гальтье может грозить тюремный срок

Наставнику "ПСЖ" Кристофу Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания.

Ранее сообщалось, что Гальтье отправил бывшему директору "Ниццы" Фурнье письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Тренер "ПСЖ" намерен подать в суд после того, как его обвинили в расистских высказываниях.

Прокуратура Ниццы в 14 апреля начала предварительное расследование.

Как сообщает RMC Sport, следователи опросили президента "Ниццы" Жан-Пьера Ривера. В ближайшее время показания дадут и другие руководители клуба. Если обвинения будут доказаны, то Гальтье будет грозить тюремное заключение на срок до 3 лет и штраф в размере 45 000 евро.