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Главному тренеру "ПСЖ" Гальтье может грозить тюремный срок

Дата публикации: 19-04-2023

Наставнику "ПСЖ" Кристофу Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания.

Как сообщает RMC Sport, следователи опросили президента "Ниццы" Жан-Пьера Ривера. В ближайшее время показания дадут и другие руководители клуба. Если обвинения будут доказаны, то Гальтье будет грозить тюремное заключение на срок до 3 лет и штраф в размере 45 000 евро.
Ранее сообщалось, что Гальтье отправил бывшему директору "Ниццы" Фурнье письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Тренер "ПСЖ" намерен подать в суд после того, как его обвинили в расистских высказываниях.
Прокуратура Ниццы в 14 апреля начала предварительное расследование.
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