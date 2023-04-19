Хосеп Гвардиола: "Приятно пытаться добиться невероятного достижения - снова выйти в полуфинал ЛЧ"

Дата публикации: 19-04-2023

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Баварией".

"Мы играем не против их достижений, но, конечно, то, чего они имеет особое значение. Приятно играть с такими соперниками, приятно быть здесь и пытаться добиться невероятного достижения — снова выйти в полуфинал.

Нам не нужно защищаться весь матч — мы можем играть. Мы проведем футбольный матч, 11 человек против 11, и попытаемся сыграть в свой футбол", — цитирует Гвардиолу BBC.