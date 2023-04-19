«ПСЖ» не будет предлагать новый контракт Рамосу до момента, когда клуб станет чемпионом

Дата публикации: 19-04-2023

Издание «Mundo Deportivo» сообщает о желании Серхио Рамоса остаться еще на 1 год в европейском клубе.



«Пари Сен-Жермен», за который выступает испанец, пока не предлагал ему новое соглашение. Более того, парижане не планируют делать этого до момента, пока не клуб не обеспечит себе чемпионство в Лиге 1. В случае пролонгации соглашения с «красно-синими» защитнику придется согласиться на сокращение зарплаты. При этом руководство парижан устраивает игра Рамоса.



Испанец перебрался во Францию в июле 2021 года. Контракт Рамоса с парижской командой действует до лета. В текущем сезоне на счету 37-летнего защитника 38 встреч за «ПСЖ» (3 забитых мяча, 1 голевая передача).



Transfermarkt.de оценивает Серхио в 6 000 000 евро.