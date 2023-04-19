Данни в ближайшее время обсудит с руководством «Зенита» переходы своих сыновей

Дата публикации: 19-04-2023

Экс-хавбека «Зенита» отметил, что хотел бы обговорить с представителями петербуржцев переход сыновей в свою бывшую команду.



«Нам еще не удалось побеседовать с «Зенитом», встретимся на ближайших выходных. Будет прекрасно, если мои сыновья окажутся в этом клубе», - публикует заявление Данни ресурс «Спорт-экспресс».



Франсишку и Бернанду, которые являются близнецами, по 18 лет. Они защищают цвета «Маритиму», где выступал сам Мигель. При этом начинали заниматься футболом сыновья бывшего полузащитника «Зенита» именно в структуре петербургской команды.



Напомним, Данни играл за «сине-бело-голубых» на протяжении девяти лет (2008-2017). Вместе с командой он три раза выигрывал чемпионат России, стал двухкратным победителем Кубка и Суперкубка России. В 2008 году Мигль отпраздновал победу в Суперкубке УЕФА.