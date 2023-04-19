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Стало известно, когда Неймар вернется в расположение «ПСЖ»

Дата публикации: 19-04-2023

В «Le Parisien» появилась информация, когда Неймар может вернуться в расположение «ПСЖ». Ожидается, что бразилец присоединится к команде в конце апреля.

В настоящий момент форвард находится на родине. Однако вскоре он прибудет в Париж, где продолжит восстанавливаться после серьезного повреждения, а также начнет подготовку к сезону 2023/2024.

Ранее сообщалось, что в текущем сезоне на поле бразилец уже не выйдет из-за травмы голеностопа. Сроки восстановления Неймара оцениваются в 3-4 месяца.

Трудовые отношения игрока с «Пари Сен-Жермен» действуют июня 2025 года. В нынешней кампании на счету 31-летнего Неймара 18 забитых мячей и 17 голевых пасов в 29 играх за парижан.

Рыночная стоимость нападающего – 70 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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