СМИ: «Бавария» заключила контракт с Лаймером

Дата публикации: 19-04-2023

Следующей командой Конрада Лаймера станет «Бавария». Хавбек «Лейпцига» заключил с мюнхенцами соглашение сроком на 4 года, пишет «Sky Germany». Футболист прошел для «Баварии» 2 медосмотра, а затем подписал с клубом соглашение.



Состав «быков» австриец пополнил в 2017 году, перебравшись из «Ред Булл Зальцбург» за 7 000 000 евро. В сезоне-22/23 в активе 25-летнего полузащитника 21 встреча. В них он отличился 2 забитыми голами и 1 ассистом. Трудовое соглашение Конрада с «Лейпцигом» действует до лета, поэтому в «Баварию» он перейдет в ранге свободного агента.



На покупке австрийского футболиста настаивал Юлиан Нагельсман, ранее возглавлявший «красных». Однако его увольнение из клуба не повлияло на планы «Баварии» в отношении Лаймера.