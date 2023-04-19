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«Арсенал» готов потратить 80 млн фунтов на хавбека сборной Англии

Дата публикации: 19-04-2023

Деклан Райс, принадлежащий «Вест Хэму», входит в число приоритетных трансферных целей «Арсенала».

По информации «Givemesport», «пушкари» готовы раскошелиться ради подписания опорника ближайшим летом. Переход 24-летнего англичанина может обойтись команде Микеля Артеты в 80 млн фунтов (~ 90,5 млн евро).

С «Вест Хэмом» Райс связан контрактом до середины 2024 года. Соглашение предусматривает опцию продления на 1 год. В текущем сезоне полузащитник провел за «молотобойцев» 39 встреч, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами.

Портал Transfermarkt.de оценивает игрока ровно в 80 миллионов евро.

За сборную Англии Райс дебютировал в 2019 году. Всего на его счету 41 матч за национальную команду (3 гола).

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