«Арсенал» готов потратить 80 млн фунтов на хавбека сборной Англии

Дата публикации: 19-04-2023

Деклан Райс, принадлежащий «Вест Хэму», входит в число приоритетных трансферных целей «Арсенала».



По информации «Givemesport», «пушкари» готовы раскошелиться ради подписания опорника ближайшим летом. Переход 24-летнего англичанина может обойтись команде Микеля Артеты в 80 млн фунтов (~ 90,5 млн евро).



С «Вест Хэмом» Райс связан контрактом до середины 2024 года. Соглашение предусматривает опцию продления на 1 год. В текущем сезоне полузащитник провел за «молотобойцев» 39 встреч, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами.



Портал Transfermarkt.de оценивает игрока ровно в 80 миллионов евро.



За сборную Англии Райс дебютировал в 2019 году. Всего на его счету 41 матч за национальную команду (3 гола).