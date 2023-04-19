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Осимхен может перейти в «Баварию», его девушка хочет возвращения в Германию

Дата публикации: 19-04-2023

«Sport1» информирует, что «Бавария» направила предложение Виктору Осимхену, права на которого принадлежат «Наполи».

Сообщается, что нигериец считает заманчивым вариант с переходом в мюнхенскую команду. Также в пользу переезда высказывается его девушка, которая родом из Германии. Главной проблемой при осуществлении трансфера может стать высокая стоимость игрока. Сумма потенциальной сделки оценивается в 100 000 000 евро.

Стоит отметить, что нападающий уже знаком с Бундеслигой. В Германии он выступал в составе «Вольфсбурга», за который провел 16 игр.

Ранее СМИ писали, что у Осимхена также есть предложения от «Манчестер Юнайтед», «Челси» и других команд.

В текущем сезоне на счету нигерийского исполнителя 39 поединков с 25 забитыми мячами и 5 ассистами.

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