Участвуйте в акции “Безголевой футбол” от 1xBet!

Дата публикации: 20-04-2023

Иногда футбольные команды не радуют болельщиков забитыми голами и победами. Однако даже такую, казалось бы, безрадостную ситуацию можно обернуть себе на пользу.

1xBet предлагает извлечь выгоду из матчей, которые не оправдали ваши ожидания, благодаря акции “Безголевой футбол”! Это уникальная возможность для пользователей вернуть свои деньги, если их ставка не сыграла, а первый тайм матча завершился нулевой ничьей.

Условия акции “Безголевой футбол” невероятно просты. Игрокам достаточно сделать одиночную ставку типа 1x2 на матчи, представленные на странице акции. Если прогноз пользователя не оправдается, а свисток на перерыв зафиксирует безголевую ничью на табло, то БК 1xBet предоставит ему бонус, равный сумме проигранной ставки (до $21).

Поучаствовать в акции могут только зарегистрированные пользователи. После авторизации игрок должен отметить в своем личном кабинете на сайте, что согласен на участие в бонусных предложениях. При выполнении всех условий акции сумма возврата будет начислена в течение 24 часов.

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