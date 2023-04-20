Жиру продлил контракт с «Миланом»

Дата публикации: 20-04-2023

Оливье Жиру прибыл в штаб-квартиру «Милана», где готовится к продлению контракта с клубом. Информацией в своем «Twitter» поделился Фабрицио Романо. Инсайдер уточнил, что новое соглашение будет действовать до лета 2024 года.



Француз пошел на сокращение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Милане». После подписания нового контракта Жиру будет получать порядка 3,5 млн евро в год. По действующему соглашению зарплата форварда составляет 4 000 000 евро за сезон.



Состав «россонери» Оливье пополнил летом 2021 года. «Милану» он достался бесплатно, поскольку на тот момент соглашение футболиста с «Челси» истекло.



В сезоне 2022/2023 на счету 36-летнего француза 37 игр за итальянскую команду (13 забитых мячей, 6 ассистов).