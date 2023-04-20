«МЮ» хочет выкупить Забитцера у «Баварии»

Дата публикации: 20-04-2023

«Манчестер Юнайтед» намерен оформить полноценный переход Марселя Забитцера, принадлежащего «Баварии». Игра австрийца нравится Эрику тен Хагу, возглавляющему «манкунианцев», и он заинтересован в его подписании. Об этом в «Твиттере» рассказал Бен Джейкобс.



Инсайдер добавил, что «Бавария» будет готова расстаться с Забитцерем в летнее межсезонье за сумму порядка 28 млн евро. Контракт 29-летнего полузащитника с мюнхенцами рассчитан до середины 2025 года.



«МЮ» арендовал Забитцера незадолго до закрытия зимнего трансферного окна. В составе «красных дьяволов» австриец провел 13 матчей, в которых отличился 3 раза и отдал 1 голевую передачу.



Рыночная стоимость футболиста составляет 20 млн евро («Transfermarkt»).