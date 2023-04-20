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«Челси» будет готов продать любого футболиста этим летом

Дата публикации: 20-04-2023

«FootballTransfers» пишет, что руководство «Челси» ближайшим летом будет готово расстаться с любым футболистом из текущего состава.

Тодд Боули разочарован игрой команды и намерен провести чистку состава, выслушав имеющиеся предложения по игрокам. С большой долей вероятности лондонцы избавятся от Конора Галлахера, Пьер-Эмерика Обамеянга, Рахима Стерлинга, Кристиана Пулишича и Хакима Зиеша.

Текущий сезон для «Челси» складывается крайне неудачно. «Синие» уже завершили выступление в кубковых турнирах. В АПЛ клуб застрял в середине таблицы и рискует остаться без еврокубков на следующий сезон. В Лиге чемпионов «аристократы» остановились на стадии 1/4 финала, уступив по итогам 2 встреч «Реалу» с общим счетом 0:4.

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