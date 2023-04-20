Источник: «Реал» продлил контракт с Бензема на год

Дата публикации: 20-04-2023

По данным «As», «Реал» решил воспользоваться опцией, позволяющей пролонгировать контракт с Каримом Бензема еще на 1 год. Для француза сезон 2023/2024, вероятно, станет последним в Мадриде.



В следующем году состав «сливочных» пополнит Эндрик. Помимо этого, «Реал» продолжает поиски футболистов в линию атаки, чтобы подготовить достойную замену для Бензема.



Форвард присоединился к «королевскому клубу» в июле 2009 года, перейдя из «Лиона». Сумма трансфера составила 35 000 000 евро.



Бензема является действующим обладателем «Золотого мяча». В нынешнем сезоне на его счету 35 матчей, в которых он отметился 26 голами и 6 голевыми пасами. Прежний контракт форварда с «Реалом» истекал ближайшим летом.