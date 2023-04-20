«Манчестер Сити» предложит Холанду новый контракт после удаления пункта об отступных

Дата публикации: 20-04-2023

«The Athletic» информирует, что «Ман Сити» намерен предложить Эрлингу Холанду новый контракт после удаления условия об отступных в действующем соглашении с норвежцем.



Ранее в договоре с нападающим была опция, позволяющая ему покинуть клуб по завершении сезона 2023/2024 за 169,5 млн евро при выполнении «горожанами» соответствующих условий и желании самого бомбардира. Данный пункт также был связан с Хосепом Гвардиолой. После того, как в ноябре испанец пролонгировал соглашение с «Сити» до лета 2025 года условие в контракте с Холандом было аннулировано.



Сам 22-летний футболист доволен своим положением в английской команде. В текущем сезоне в активе нападающего 47 голов и 6 ассистов в 40 встречах за «горожан».