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«Манчестер Сити» предложит Холанду новый контракт после удаления пункта об отступных

Дата публикации: 20-04-2023

«The Athletic» информирует, что «Ман Сити» намерен предложить Эрлингу Холанду новый контракт после удаления условия об отступных в действующем соглашении с норвежцем.

Ранее в договоре с нападающим была опция, позволяющая ему покинуть клуб по завершении сезона 2023/2024 за 169,5 млн евро при выполнении «горожанами» соответствующих условий и желании самого бомбардира. Данный пункт также был связан с Хосепом Гвардиолой. После того, как в ноябре испанец пролонгировал соглашение с «Сити» до лета 2025 года условие в контракте с Холандом было аннулировано.

Сам 22-летний футболист доволен своим положением в английской команде. В текущем сезоне в активе нападающего 47 голов и 6 ассистов в 40 встречах за «горожан».

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