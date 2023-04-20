«ПСЖ» может купить Кейна этим летом

Дата публикации: 20-04-2023

По окончании сезона «Пари Сен-Жермен» попытается заполучить Гарри Кейна. Действующий чемпион Франции поборется за центрфорварда в том случае, если он решит уйти из «Тоттенхэма» летом. Информацию опубликовал ресурс «90min».



«ПСЖ» продолжает наблюдать за ситуацией с Кейном, будущее которого в лондонской команде остается под вопросом. Нассер Аль-Хелаифи, являющийся президентом парижан, лично заинтересован в трансфере нападающего «шпор».



Среди других претендентов на англичанина значатся «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».



В сезоне-22/23 Кейн провел в составе «Тоттенхэма» 42 встречи (25 забитых мячей, 4 результативных паса).



Его соглашение с «лилово-белыми» действует до июня 2024 года. Рыночный ценник на 29-летнего англичанина равняется 90 млн евро (по версии Transfermarkt.de).