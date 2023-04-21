Защитник «Баварии» намекнул на уход из клуба

Дата публикации: 21-04-2023

Нуссайр Мазрауи готов уйти из «Баварии», если ситуация с количеством игрового времени, выделяемого ему, не поменяется.



«Я стал игроком стартового состава в первой части сезона, продемонстрировал свои лучшие качества и восстановился после перикардита. Сейчас такое ощущение, что про меня забыли. У Тухеля было мало времени, мне кажется, что он отличный специалист. Мы уже обсуждали мое видение ситуации, но это останется внутри. Я готов сражаться, но если ничего не поменяется, то это не мой вариант. Пока рано говорить о том, что случится летом, поскольку в футболе многие вещи происходят быстро», - публикует заявление защитника издание «Bild».



В текущем сезоне на счету Мазрауи 20 игр за «Баварию» (3 ассиста). Его контракт с мюнхенцами истекает в 2026 году.