«Челси» хочет подписать вратаря дортмундской «Боруссии» Кобеля

Дата публикации: 21-04-2023

«Челси» рассматривает вариант с подписанием Грегора Кобеля, принадлежащего дортмундской «Боруссии».



«Bild» утверждает, что Эдуард Менди, окончательно ставший вторым номером лондонцев, вскоре отправится в другой клуб, чтобы получать регулярную игровую практику.



«Синие» намерены найти ему замену. В «Челси» считают, что на эту роль подойдет Кобель. Швейцарец также сможет побороться за место в основе с Кепой Аррисабалагой.



Трудовые отношения Кобеля с «Боруссией» рассчитаны до середины 2026 года. В текущем сезоне в активе 25-летнего кипера 29 встреч за «шмелей» (12 матчей без пропущенных мячей).



Рыночный ценник на швейцарца равняется 35 млн евро (Transfermarkt.de).