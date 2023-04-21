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«Челси» хочет подписать вратаря дортмундской «Боруссии» Кобеля

Дата публикации: 21-04-2023

«Челси» рассматривает вариант с подписанием Грегора Кобеля, принадлежащего дортмундской «Боруссии».

«Bild» утверждает, что Эдуард Менди, окончательно ставший вторым номером лондонцев, вскоре отправится в другой клуб, чтобы получать регулярную игровую практику.

«Синие» намерены найти ему замену. В «Челси» считают, что на эту роль подойдет Кобель. Швейцарец также сможет побороться за место в основе с Кепой Аррисабалагой.

Трудовые отношения Кобеля с «Боруссией» рассчитаны до середины 2026 года. В текущем сезоне в активе 25-летнего кипера 29 встреч за «шмелей» (12 матчей без пропущенных мячей).

Рыночный ценник на швейцарца равняется 35 млн евро (Transfermarkt.de).

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