«Вест Хэм» может возглавить португалец

Дата публикации: 21-04-2023

По данным «The Guardian», следующим тренером «Вест Хэм Юнайтед» может стать Паулу Фонсека.



Руководство «молотобойцев» недовольно результатами команды в текущем сезоне. Клуб после 30 игр находится на 15-ой строчке в АПЛ, отрыв от зоны вылета составляет 4 очка. В связи с этим лондонцы могут завершить сотрудничество с нынешним тренером Дэвидом Мойесом ближайшим летом.



Фонсека в настоящий момент работает с «Лиллем». Его команда по итогам 31 тура располагается на 5-ом месте во французской Лиге 1.



Ранее португалец тренировал «Шахтер», «Порту», «Брагу», «Пасуш де Феррейра» и «Рому».



Вместе с украинским клубом он 3 раза выигрывал Кубок и чемпионат Украины, 1 раз Суперкубок страны. С «Порту» Фонсека становился обладателем Суперкубка Португалии, с «Брагой» – Кубка Португалии.