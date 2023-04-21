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«Спартак» готов продать нападающего Николсона за 5-6 млн евро

Дата публикации: 21-04-2023

«Спартак» готов расстаться с Шамаром Николсоном, пишет ресурс «Metaratings». С продажи ямайского нападающего клуб хочет выручить 5-6 млн евро.

«Красно-белые» рассматривают различные варианты, включая аренду с опцией выкупа и полноценный трансфер игрока.

Состав столичной команды Николсон пополнил в январе 2022 года. Ранее он выступал за «Шарлеруа». За его переход «Спартак» заплатили 8 000 000 евро.

В текущем сезоне на счету 26-летнего ямайца 22 встречи, в которых он отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

Соглашение Николсона с москвичами действует до лета 2026 года. Рыночный ценник на форварда составляет 6,5 млн евро (Transfermarkt.de).

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