Барелла может перейти из «Интера» в «ПСЖ»

Дата публикации: 21-04-2023

«ПСЖ» интересуется Николо Бареллой, выступающим за «Интер». Информацией поделился ресурс «90min».



Сообщается, что сам хавбек готов рассмотреть вариант со сменой команды, но сделает это только после того, как чемпион Франции направит «Интеру» официальное предложение. В сделку по его переходу может быть включен Леандро Паредес, который текущий сезон проводит в «Ювентусе» в рамках арендного соглашения. Контракт аргентинца с «Пари Сен-Жермен» истекает в июне 2024 года.



Барелла связан контрактом с «Интером» до 2026 года. В сезоне 2022/2023 он провел за «нерадзурри» 41 встречу, отметившись 8 голами и 8 ассистами.



Transfermarkt.de оценивает представителя сборной Италии в 70 млн евро.



Интерес к Барелле также проявляют «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль».