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Меньян интересен двум топ-клубам АПЛ

Дата публикации: 21-04-2023

Майк Меньян в скором времени может перебраться в Англию. В услугах стража ворот «Милана» заинтересованы несколько грандов Премьер-лиги. «Россонери» не хотят отпускать француза и намерены продлить с ним контракт.

По данным источника, за 27-летнего футболиста готов побороться «Арсенал». Также Меньян интересен «Тоттенхэму». «Шпоры» занимаются поисками альтернативы Уго Льорису и рассматривают игрока «Милана» в качестве его сменщика.

Меньян пополнил состав итальянского гранда в июле 2021 года. За его переход «Милан» заплатил «Лиллю» 15,4 млн евро.

В текущем сезоне на счету голкипера 19 матчей во всех турнирах (7 «сухих» встреч).

Трудовой договор француза с командой Стефано Пиоли в силе до середины 2026 года. Ценник на Меньяна составляет 35 000 000 евро («Transfermarkt»).

Источник – «Fichajes».

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