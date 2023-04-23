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«МЮ» могут покинуть более десяти футболистов. Тен Хаг планирует чистку в команде

Дата публикации: 23-04-2023

«The Telegraph» пишет, что до начала следующего сезона Эрик тен Хаг, возглавляющий «МЮ», может расстаться сразу с 15 футболистами.

«Манкунианцы» готовы отказаться от услуг Антони Марсьяля, Гарри Магуайра и Виктора Линделефа. Клуб может завершить с ними сотрудничество ближайшим летом.

Также покинут команду Аксель Туанзебе и Фил Джонс, соглашения с которыми действуют до конца сезона.

На Алекса Теллеса и Эрика Бейи, арендованных «Севильей» и «Марселем», тен Хаг не рассчитывает, потому «Юнайтед» готов отпустить их. Аналогичная ситуация сложилась с Брендоном Уильямсом и Энтони Элангой.

Будущее Дина Хендерсона, Донни ван де Бека, Фреда и Аарона Ван-Биссаки в клубе остается под вопросом.

Скотт Мактоминей может покинуть «Олд Траффорд» в связи с нехваткой игрового времени.

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