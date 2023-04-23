Романо: «Барселона» близка к приобретению Карраско за 20 млн евро

Дата публикации: 23-04-2023

«Барселона» в летнее межсезонье может выкупить права на Янника Карраско за сумму около 20 000 000 евро. Хави, возглавляющий «сине-гранатовых», в восторге от игры хавбека «Атлетико».



«Карраско – превосходный футболист. Он выполняет большой объем работы, иногда закрывая всю левую бровку. Он много трудится и полностью отдает себя игре», - приводит слова Хави в своем Twitter-аккаунте Фабрицио Романо.



Ранее ряд источников писали, что каталонцы не собираются платить за бельгийца больше 9 млн евро. Если «Атлетико» данная сумма не устроит, в «Барсе» намерены переключиться на других футболистов.



Карраско связан контрактом с «матрасниками» до июня 2024 года. В нынешнем сезоне в его активе 36 игр за мадридцев (6 голов, 4 ассиста).