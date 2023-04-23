«Ювентус», «Милан» и «Интер» проявляют интерес к Магуайру

Дата публикации: 23-04-2023

Несколько итальянских топ-клубов интересуются Гарри Магуайром, пишет «90min».



«Ман Юнайтед», владеющий правами на защитника, собирается расстаться с ним по окончании сезона. Арендовать Магуайра, включив в соглашение опцию выкупа, готовы «Интер», «Ювентус» и «Милан». «Красные дьяволы» могут принять такие условия, чтобы не нарушать требования финансового фэйр-плей, несмотря на то, что данный вариант для них нельзя назвать оптимальным.



Трудовые отношения Магуайра с «МЮ» рассчитаны до июня 2025 года. В текущем сезоне на счету 30-летнего защитника 28 встреч за английскую команду (без результативных действий).



Рыночный ценник на Магуайра составляет 25 000 000 евро («Transfermarkt»).