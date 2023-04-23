01:30 ()
Свернуть список

«Ювентус», «Милан» и «Интер» проявляют интерес к Магуайру

Дата публикации: 23-04-2023

Несколько итальянских топ-клубов интересуются Гарри Магуайром, пишет «90min».

«Ман Юнайтед», владеющий правами на защитника, собирается расстаться с ним по окончании сезона. Арендовать Магуайра, включив в соглашение опцию выкупа, готовы «Интер», «Ювентус» и «Милан». «Красные дьяволы» могут принять такие условия, чтобы не нарушать требования финансового фэйр-плей, несмотря на то, что данный вариант для них нельзя назвать оптимальным.

Трудовые отношения Магуайра с «МЮ» рассчитаны до июня 2025 года. В текущем сезоне на счету 30-летнего защитника 28 встреч за английскую команду (без результативных действий).

Рыночный ценник на Магуайра составляет 25 000 000 евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close