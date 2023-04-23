«Брайтон» хочет 60 млн евро за Мак Аллистера. «МЮ» и «Ливерпуль» - фавориты

Дата публикации: 23-04-2023

«TyC Sports» информирует, что «Брайтон» хочет получить за Алексиса Мак Аллистера не меньше 60 млн евро. Основными претендентами на аргентинца считаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Также сообщается об интересе к хавбеку со стороны «Челси», цвета которого защищает партнер Мак Аллистера по сборной Энцо Фернандес.



Ранее ряд источников писали, что футболист точно уйдет из «Брайтона» ближайшим летом. В текущем сезоне Мак Аллистер провел 26 матчей в АПЛ (8 забитых мячей, 1 результативная передача).



«Брайтон» выкупил права на аргентинца в 2019 году за 8 млн евро.



Трудовой договор 24-летнего полузащитника с командой рассчитано до середины 2025 года. Ценник на Мак Аллистера равняется 42 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).